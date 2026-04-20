Deepwater Horizon | l’errore fatale che distrusse il Golfo del Messico

Il 20 aprile 2010, nel Golfo del Messico, un incidente sulla piattaforma petrolifera Deepwater Horizon ha provocato una fuoriuscita di petrolio che ha portato a una delle peggiori catastrofi ambientali della storia recente. La falla si è verificata durante le operazioni di perforazione e ha causato un rilascio continuo di greggio in mare per oltre 80 giorni. L’evento ha coinvolto numerosi interventi di soccorso e di contenimento.

Il 20 aprile 2010, nel cuore del Golfo del Messico, la gestione operativa della piattaforma Deepwater Horizon ha causato una delle catastrofi industriali più profonde della storia moderna. Il fallimento dei sistemi di sigillatura presso il giacimento Macondo ha innescato un’esplosione devastante, provocando la morte di undici lavoratori e dando il via a una fuoriuscita di greggio senza precedenti che ha colpito duramente l’ecosistema marino e le economie costiere. La catena di errori tecnici che ha squarciato il fondale. Lavorare a una profondità di circa 1.500 metri richiede una precisione millimetrica, ma quella notte la tecnologia avanzata gestita da British Petroleum si è rivelata totalmente insufficiente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Deepwater Horizon: l’errore fatale che distrusse il Golfo del Messico Notizie correlate Leggi anche: Il caso del giudice sportivo che toglie la Coppa D’Africa al Senegal, il caos e l’errore fatale dell’allenatore: perché il trofeo deve andare al Marocco Crociera da 100mila dollari: l’errore fatale che ha gelato i passeggeriIl TikToker Marc Sebastian ha vissuto un momento di profondo imbarazzo durante una spedizione globale della durata di 274 giorni a bordo della... Contenuti di approfondimento Deepwater - Inferno sull'OceanoIl 20 aprile 2010 sulla piattaforma trivellatrice semisommergibile Deepwater Horizon, situata al largo della costa della Lousiana, 126 lavoratori si sono trovati immersi nel peggior scenario possibile ... mymovies.it Deepwater – Inferno sull'oceano. La nostra recensioneImmaginatevi ingegneri elettronici su una piattaforma petrolifera in mezzo all’oceano raggiungibile solo dopo quarantacinque minuti di volo in elicottero. Pensate poi a una macchina perfetta, quella ... film.it