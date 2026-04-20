Durante una crociera di 274 giorni a bordo di una nave da crociera, un TikToker ha accidentalmente fatto un richiamo al Titanic, causando un momento di imbarazzo tra i passeggeri. L’episodio si è verificato mentre si trovavano a bordo della nave, durante un viaggio dal valore di circa 100.000 dollari. L’incidente ha creato un silenzio improvviso tra i presenti, sorprendendo tutti i partecipanti.

Il TikToker Marc Sebastian ha vissuto un momento di profondo imbarazzo durante una spedizione globale della durata di 274 giorni a bordo della Serenade to the Seas, quando un riferimento involontario al Titanic ha scatenato un silenzio gelido tra i passeggeri. Il viaggio, iniziato il 10 dicembre 2023, rappresenta una delle offerte più esclusive del settore crocieristico, con costi che per ogni viaggiatore sono oscillati tra i 53.999 e gli 117.599 dollari. Il tabù del Titanic e la gestione dell’etichetta sociale a bordo. Durante un pranzo condiviso con altri ospiti, Sebastian ha osservato come la nave su cui si trovava fosse solo 100 piedi più lunga rispetto al celebre relitto storico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crociera da 100mila dollari: l’errore fatale che ha gelato i passeggeri

Notizie correlate

Dubai, 563 italiani bloccati sulla nave da crociera Msc Euribia. I passeggeri: «Fermi nel porto da tre notti»La più alta concentrazione di turisti italiani bloccati negli Emirati Arabi in uno stesso luogo è a bordo della Msc Euribia bloccata da tre notti al...

Dubai, 563 italiani bloccati sulla nave da crociera Msc Euribia. I passeggeri: «Fermi al porto da tre notti»La più alta concentrazione di turisti italiani bloccati negli Emirati Arabi in uno stesso luogo è a bordo della Msc Euribia bloccata da tre notti al...