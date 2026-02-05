Sicurezza oggi il decreto | Mantovano al Colle da Mattarella ritocchi su fermo preventivo e scudo penale

Oggi il governo ha portato in Consiglio dei ministri il nuovo decreto sulla sicurezza. Dopo una giornata di incontri tra ministri e parti politiche, sono stati fatti gli ultimi ritocchi, soprattutto sul fermo preventivo e sullo scudo penale. Mantovano è stato al Quirinale per riferire a Mattarella, mentre si aspetta la versione definitiva del provvedimento.

Il decreto Sicurezza arriva oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri, al termine di una giornata segnata da confronti istituzionali e ultime limature. Al centro del pacchetto restano il fermo preventivo e lo scudo penale per le forze dell'ordine, le due misure simbolo sulle quali il governo ha dovuto rimettere mano dopo i rilievi avanzati dal Quirinale. «Per fermare preventivamente chi è determinato a creare disordini, le forze dell'ordine hanno bisogno di strumenti giuridici chiari. Serve il fermo preventivo». Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha scandito in aula al Senato la linea dell'esecutivo, mentre a poche ore di distanza il sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano saliva al Colle per un confronto diretto con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulle circa ottanta pagine di provvedimenti, divise tra decreto e disegno di legge, inviate il giorno precedente al Quirinale.

