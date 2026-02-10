L’Europarlamento ha dato il via libera alla lista dei “Paesi di origine sicura”. Con 408 voti favorevoli, 184 contrari e 60 astensioni, il Parlamento ha deciso di includere Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia. Questa lista servirà a valutare più rapidamente le richieste di asilo dei migranti provenienti da questi paesi.

La lista dei Paesi di origine sicura – ossia gli Stati considerati, in linea generale, rispettosi dei diritti fondamentali e dei diritti umani – approvata dal Parlamento europeo con 408 voti favorevoli, 184 contrari e 60 astensioni include Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia. La loro individuazione si è basata sulle valutazioni delle istituzioni e delle agenzie europee, che hanno fatto riferimento, tra l’altro, ai rapporti delle Nazioni Unite, del Consiglio d’Europa e di organizzazioni non governative internazionali. Con l’istituzione di tale lista, il Parlamento introduce una presunzione di infondatezza delle domande di asilo presentate nell’Unione da cittadini dei Paesi inclusi nell’elenco, fatta salva la possibilità, per il singolo richiedente, di dimostrare l’esistenza di circostanze personali eccezionali tali da configurare un rischio concreto di persecuzione o di danno grave. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L'Europarlamento approva la lista dei "Paesi di origine sicura". Servirà a valutare le richieste di asilo dei migranti

