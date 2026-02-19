Migranti | Magi ' dati ' Ero straniero' fotografano disastro decreto flussi'

Il deputato Magi denuncia che i dati di ‘Ero straniero’ mostrano chiaramente il fallimento del decreto flussi. Secondo le statistiche, molte persone entrano regolarmente in Italia, ma restano invisibili nel sistema ufficiale. La situazione si aggrava con i continui arrivi di migranti provenienti da diverse aree del mondo. La mancanza di controlli efficaci favorisce situazioni di illegalità e insicurezza. Intanto, altri Paesi europei come la Spagna adottano misure di regolarizzazione per centinaia di migliaia di stranieri. La questione rimane al centro del dibattito pubblico.

Roma, 19 feb (Adnkronos) - "La Spagna, cioè il Paese che sta crescendo di più in Europa a livello economico, ha appena adottato un provvedimento di regolarizzazione per mezzo milione di cittadini stranieri. Forse il governo Meloni dovrebbe imparare qualcosa: si tratta di politiche rigorose che fanno bene all'economia e anche alla sicurezza". Lo dice Riccardo Magi. "In Italia, invece, secondo i dati della campagna Ero Straniero resi pubblici proprio oggi, la situazione è deprimente: solo poco più del 7% di chi dovrebbe entrare per motivi di lavoro nel nostro Paese riesce effettivamente a ottenere un permesso di soggiorno e un contratto di lavoro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

