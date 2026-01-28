Ryan Reynolds ha già in mente Deadpool 4, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. Dopo il grande successo di Deadpool & Wolverine, che ha superato il miliardo di dollari al box office, i fan si chiedono quando rivedranno Wade Wilson. Kevin Feige evita di parlare, ma l’attore canadese sembra deciso a tornare sul set. I rumors si fanno sempre più insistenti e l’entusiasmo cresce tra gli appassionati.

Dopo il trionfo globale di Deadpool & Wolverine, che ha polverizzato i record del box office superando il miliardo di dollari, la domanda che tormenta i fan è solo una: quando rivedremo Wade Wilson? Sebbene Kevin Feige stia giocando a nascondino con le conferme ufficiali, i radar di Hollywood puntano tutti verso una direzione: Ryan Reynolds non ha intenzione di lasciare il costume nel cassetto. In breve: nonostante il silenzio ufficiale dei Marvel Studios, un nuovo report di Puck conferma che Ryan Reynolds è già al lavoro sul prossimo capitolo di Deadpool. Tra i rumor di un’apparizione in Avengers: Doomsday e la voglia di mantenere lo status di “outsider” del personaggio, il futuro di Wade Wilson sembra destinato a brillare nella Fase 7, dopo il reset di Secret Wars. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Deadpool 4 è già nei pensieri di Ryan Reynolds: nuovi rumor tra Avengers e team-up mutanti

Approfondimenti su Deadpool Wolverine

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Deadpool Wolverine

Argomenti discussi: Deadpool 4 si farà! Ryan Reynolds è già al lavoro; Ryan Reynolds - Tanti progetti ma nel cuore c'è Deadpool; Il futuro di Deadpool prende forma: Ryan Reynolds è pronto a tornare nel MCU?; Deadpool infiamma Marvel Rivals: boom di giocatori a gennaio 2026!.

Deadpool 4 si farà! Ryan Reynolds è già al lavoroDeadpool 4 si farà: Ryan Reynolds già totalmente assorbito da alcuni progetti che coinvolgono il Mercenario Chiacchierone. cinema.everyeye.it

Deadpool 4, Ryan Reynolds al lavoro su un nuovo film? L'indiscrezioneE' in arrivo Deadpool 4? Secondo recentissime indiscrezioni, Ryan Reynolds sarebbe già al lavoro su un nuovo capitolo con protagonista il suo antieroe sboccato. comingsoon.it

Alle 21.20 "Ricatto d'amore" di Anne Fletcher con Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Mary Steenburgen, Betty White | Margaret Tate, manager molto esigente, soprattutto con il suo assistente Andrew Paxton, vive e lavora a New York, ma è canadese. Quando gli - facebook.com facebook

E' in arrivo #Deadpool4 Secondo recentissime indiscrezioni, #RyanReynolds sarebbe già al lavoro su un nuovo capitolo con protagonista il suo antieroe sboccato. x.com