De Martino sotto pressione | Sanremo 2027? Può essere il più brutto o il più bello

De Martino ha dichiarato di essere molto felice e ha commentato che mancano nove mesi a Sanremo 2027, definendolo come il momento del concepimento. Ha aggiunto che il festival rappresenta un evento che verrà portato alla luce, sottolineando l’attesa e l’impegno per la manifestazione. Ha anche affermato che il risultato potrebbe essere il più bello o il più brutto di sempre.

"Sono felicissimo. Oggi mancano nove mesi a Sanremo: siamo al momento del concepimento. Noi daremo alla luce un festival. La cosa che davvero mi emoziona è che in questo momento potrei avere tra le mani il festival più brutto della storia o il più bello". Stefano De Martino, ospite ieri sera di Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa" sul Nove, ha affrontato con ironia ogni domanda sul prossimo festival di Sanremo. "Avevo detto che Sanremo lo voglio fare con qualche capello bianco, poi ho capito che quando ti danno Sanremo ti vengono i capelli bianchi", ha scherzato con Fazio, che lo ha messo di fronte anche ad una simulazione di una classica conferenza stampa di Sanremo, chiedendo al conduttore e direttore artistico tutto e il contrario di tutto.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - De Martino sotto pressione: “Sanremo 2027? Può essere il più brutto o il più bello" Notizie correlate Arisa: “De Martino a Sanremo 2027? Sarebbe stato più bello vedere Elisa”Arisa si racconta, con la consueta sincerità, parlando del Sanremo 2027 condotto da Stefano De Martino, ma anche dei suoi progetti futuri e della... Sanremo 2027: Il web accusa Arisa di essere contro Stefano De Martino, ma la cantante negaNegli ultimi giorni, il nome di Arisa è finito al centro di un acceso dibattito online legato al futuro del Festival di Sanremo. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Made in Italy: ANIE Confindustria accompagna studenti alla scoperta imprese tecnologiche; Iran, industria meccanica sotto pressione: margini ridotti e fatturati in calo per un'impresa su due. I numeri; Sanità sotto pressione in Calabria: ABACO denuncia tagli e ostacoli all’accesso alle cure; Si parla di Made in Italy ma non lo si cura. Su Instagram, Stefano De Martino ha raccontato di aver trovato incastrato sotto il tergicristallo della sua auto una biglietto. Un messaggio scritto con l’inchiostro rosa... - facebook.com facebook