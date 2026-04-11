Elezioni provinciali | Piero De Luca PD benedice Parente Aliberti FI ringrazia gli alleati

Durante le elezioni provinciali, il membro del Partito Democratico ha espresso un messaggio di sostegno a Geppino Parente, candidato del centrosinistra per la presidenza della provincia di Salerno. Nel frattempo, un rappresentante di Forza Italia ha ringraziato gli alleati per il supporto ricevuto in vista delle votazioni. Entrambi i commenti sono stati condivisi pubblicamente prima del voto, senza ulteriori dettagli sulle strategie o sui risultati attesi.

“In bocca al lupo a Geppino Parente, candidato del Partito Democratico e del centrosinistra alla carica di Presidente della Provincia di Salerno. Una scelta di alto profilo umano, politico ed amministrativo". Lo dichiara in una nota il deputato e segretario regionale del Pd Piero De Luca, che ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Elezioni per il presidente della Provincia: verso la sfida Parente (Pd)-Aliberti (FI)Il centrosinistra potrebbe ufficializzare il nome già la settimana prossima, per il centrodestra previsti tempi più lunghi Il Pd, nel corso della... Elezioni provinciali, Fratelli d’Italia sostiene la candidatura a presidente di Aliberti (FI)Fratelli d’Italia sceglie ancora una volta la strada dell’unità annunciando il sostegno alla candidatura del sindaco di Scafati e consigliere... Temi più discussi: Elezioni provinciali: Piero De Luca (PD) benedice Parente, Aliberti (FI) ringrazia gli alleati; Salerno, Piero De Luca conferma: Non ci sarà simbolo Pd alle amministrative; NELLA PROVINCIA DI PIERO DE LUCA PD SENZA SIMBOLO A PAGANI, ANGRI, CAMPAGNA E SALERNO; Elezioni alla Provincia di Salerno, il sindaco Parente candidato presidente del Centrosinistra. Il punto con L'Ora della Sera. Salerno, Piero De Luca conferma: Non ci sarà simbolo Pd alle amministrativePer le provinciali, Forza Italia propone Aliberti alla presidenza, Fratelli d'Italia lo sostiene. A Napoli, a breve ingresso in giunta per Carlo Puca ... rainews.it Il figlio di De Luca conferma: A Salerno niente simbolo Pd. Orlando ironico: una tradizioneAlla convention dei Democratici sullo sviluppo interviene Schlein in videoconferenza: Regolare gli affitti brevi ... napoli.repubblica.it Piero De Luca (PD): “174° anniversario Polizia di Stato, protettori del nostro Paese” - facebook.com facebook