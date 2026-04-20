Durante l'assemblea di Lega, il presidente di una squadra di calcio ha commentato le capacità dei dirigenti del massimo organismo calcistico nazionale. Ha affermato che nessuno è più adatto di Malagò a ricoprire determinati ruoli, mentre ha dichiarato che Abete non sarebbe adatto. La dichiarazione ha catturato l’attenzione dei presenti, interrompendo la routine delle discussioni ufficiali.

Aurelio De Laurentiis arriva in Assemblea di Lega e, come da copione, si prende la scena spezzando la consueta monotonia istituzionale. Il presidente del Napoli ha una ricetta molto chiara per risollevare le sorti di un calcio italiano che definisce senza mezzi termini “da rifondare”: affidare la Figc a Giovanni Malagò. Intercettato dai giornalisti prima dell’ingresso, Adl non usa filtri: lancia la volata al numero uno del Coni, liquida senza troppi complimenti Giancarlo Abete e sgancia le solite bordate contro i burocrati del pallone, colpevoli a suo dire di pensare solo al prestigio personale. In chiusura, c’è spazio anche per blindare (di nuovo) Antonio Conte.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Laurentiis: “Nessuno meglio di Malagò, Abete non adatto”

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