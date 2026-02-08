Sanremo Pucci si ritira ma La Russa non ci sta | L’ho chiamato e gli ho detto di ripensarci

Il Festival di Sanremo si apre con un colpo di scena. Andrea Pucci si ritira dalla conduzione, ma il presidente del Senato, La Russa, non ci sta e lo difende pubblicamente. La decisione dell’umorista milanese di lasciare il palco ha scatenato reazioni, e ora il politico ha chiamato Pucci per convincerlo a ripensarci. La polemica non si ferma e il Festival si prepara a un’altra giornata di tensioni.

Ignazio La Russa interviene sul caso che coinvolge il comico Andrea Pucci e la sua decisione di fare un passo indietro dalla co-conduzione del Festival di Sanremo, esprimendo pubblicamente solidarietà e auspicando un ripensamento. Il presidente del Senato ha riferito di aver contattato personalmente Pucci per manifestargli vicinanza, sia sul piano umano sia su quello professionale. "Capisco la sua scelta, presa da una persona perbene – ha dichiarato La Russa – ma spero che possa tornare sui suoi passi". Al centro dell'intervento del presidente del Senato c'è soprattutto la difesa della libertà di satira, che, secondo La Russa, non dovrebbe mai essere oggetto di censura, indipendentemente dall'orientamento politico di chi la pratica.

Questa sera a Sanremo, La Russa ha telefonato all’amico Andrea Pucci.

Il trasferimento tra Roma e Genoa si è ufficialmente concluso, con Baldanzi che si trasferisce in Liguria e Lorenzo Venturino che si unisce ai giallorossi.

