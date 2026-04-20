De Laurentiis boccia Abete | Si risentirà delle mie parole ma è inadatto

Aurelio De Laurentiis, proprietario del Napoli, ha espresso un giudizio negativo su una figura che ricopre un ruolo di rilievo nel settore dello sport. Ha affermato che questa persona si risentirà delle sue parole e ha definito la sua posizione come inadatta. Contestualmente, De Laurentiis ha confermato il suo sostegno a un altro rappresentante di spicco nel mondo dello sport.

Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, conferma tutto il suo sostegno a Giovanni Malagò per la carica di presidente Figc.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - De Laurentiis boccia Abete: "Si risentirà delle mie parole ma è inadatto" Notizie correlate Poco rassicuranti le parole di Conte e De Laurentiis ma è anche un gioco delle partiPoco rassicuranti le parole di Conte e De Laurentiis ma è anche un gioco delle parti È il gioco del fazzoletto tra Conte e De Laurentiis. De Laurentiis: “Nessuno meglio di Malagò, Abete non adatto”Aurelio De Laurentiis arriva in Assemblea di Lega e, come da copione, si prende la scena spezzando la consueta monotonia istituzionale. Panoramica sull’argomento Si parla di: Conte boccia i Fab Four: chi rischia il posto. Alisson verso la titolarità con la Cremonese. De Laurentiis boccia Abete: 'Non è la persona adatta per questo ruolo'Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha espresso con chiarezza il suo giudizio sull’ipotetica candidatura di Giancarlo Abete alla guida della FIGC. Pur definendolo un carissimo amico, De ... it.blastingnews.com FIGC, De Laurentiis: Ho chiamato Malagò e gli ho detto di prendere in mano la situazioneMentre il calcio italiano cerca faticosamente di tracciare la rotta per uscire dalle macerie della terza mancata qualificazione mondiale, Aurelio De Laurentiis torna a scuotere le fondamenta della ... derbyderbyderby.it