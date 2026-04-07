Le dichiarazioni di Conte e De Laurentiis sono state considerate poco rassicuranti, anche se si tratta di un avvicendamento di battute tra le parti coinvolte. La dinamica tra i due protagonisti si configura come un confronto che si svolge attraverso scambi di parole, senza che emergano elementi di chiarimento o risoluzione immediata. La situazione si sviluppa come un gioco di ruolo tra le parti, caratterizzato da una certa tensione comunicativa.

Poco rassicuranti le parole di Conte e De Laurentiis ma è anche un gioco delle parti È il gioco del fazzoletto tra Conte e De Laurentiis. Nessuno vuole mostrare attaccamento all’altro. Ciascuno fa credere di poter vivere serenamente senza l’altro. Conte dice che se lui fosse il presidente della Figc, penserebbe al suo di nome. De Laurentiis risponde da Los Angeles sottolineando che non si opporrebbe a Conte in Nazionale ma allo stesso tempo dubita che possa voler lasciare la solidità del Napoli per l’incertezza del calcio italiano. Sono come due innamorati capricciosi e orgogliosi. C’è vita nel Napoli senza Conte, come c’è sempre stata. E c’è vita per Conte senza il Napoli, come è sempre avvenuto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Il confronto tra De Laurentiis e Conte potrebbe essere anche anticipatoIl Napoli batte il Lecce per 2-1 al Maradona al termine di una gara in cui è apparso spento e macchinoso nel primo tempo.