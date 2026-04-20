Durante l'Assemblea di Lega Serie A, il dirigente ha commentato la candidatura di un esponente del Comitato Olimpico Nazionale. Ha affermato che l’individuo in questione non sarebbe adatto a ricoprire la carica di Presidente della FIGC, senza approfondire i motivi. Ha anche aggiunto che un altro rappresentante spiegherà le proprie proposte e idee in merito alla scelta del futuro presidente.

di Stefano Cori De Laurentiis a margine dell’Assemblea di Lega Serie A si è espresso sulla questione prossimo Presidente della FIGC. Aurelio De Laurentiis prima di entrare nella sede della Lega Serie A per l’assemblea dei club in programma oggi, ha commentato la questione relativa al prossimo presidente della FIGC. Queste le parole del presidente del Napoli: BATTAGLIA TRA ABETE E MALAGO’ «Si dice che si fanno le battaglie tra Abete e Malagò. Abete è un carissimo amico, è un signore che io rispetto, il fratello è socio in una delle mie società. Però non è una persona adatta a fare questo lavoro, dal mio punto di vista. Poi magari lui si risentirà di queste mie affermazioni, ma siamo abituati nella vita a esprimere il proprio pensiero in democrazia».🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - De Laurentiis: «Abete non è una persona adatta. Malagò ci spiegherà le sue idee»

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