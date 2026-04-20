De Laurentiis | Abete non è una persona adatta Malagò ci spiegherà le sue idee
Durante l'Assemblea di Lega Serie A, il dirigente ha commentato la candidatura di un esponente del Comitato Olimpico Nazionale. Ha affermato che l’individuo in questione non sarebbe adatto a ricoprire la carica di Presidente della FIGC, senza approfondire i motivi. Ha anche aggiunto che un altro rappresentante spiegherà le proprie proposte e idee in merito alla scelta del futuro presidente.
di Stefano Cori De Laurentiis a margine dell’Assemblea di Lega Serie A si è espresso sulla questione prossimo Presidente della FIGC. Aurelio De Laurentiis prima di entrare nella sede della Lega Serie A per l’assemblea dei club in programma oggi, ha commentato la questione relativa al prossimo presidente della FIGC. Queste le parole del presidente del Napoli: BATTAGLIA TRA ABETE E MALAGO’ «Si dice che si fanno le battaglie tra Abete e Malagò. Abete è un carissimo amico, è un signore che io rispetto, il fratello è socio in una delle mie società. Però non è una persona adatta a fare questo lavoro, dal mio punto di vista. Poi magari lui si risentirà di queste mie affermazioni, ma siamo abituati nella vita a esprimere il proprio pensiero in democrazia».🔗 Leggi su Internews24.com
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