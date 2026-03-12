Sarsina | 3 incontri gratuiti per riscoprire i tesori romani

A Sarsina, tre incontri gratuiti sono stati organizzati per esplorare i tesori romani della zona. Gli eventi si svolgono in diverse location e sono aperti a tutti gli interessati. Il progetto mira a valorizzare il patrimonio storico locale attraverso iniziative accessibili e pubbliche. La prima sessione si terrà nel centro storico, coinvolgendo archeologi e storici.

Sotto il cielo coperto di Forlì, dove la pioggia è probabile all’80%, riprende vita un progetto culturale che trasforma l’assenza in presenza. Dal 14 marzo al 8 maggio 2026, il ciclo Archeologia in dialogo tornerà attivo presso il Circolo Aurora, offrendo tre incontri gratuiti alle ore 17.30 per riscoprire i tesori sarsinati e le stele romane. L’iniziativa, promossa da Italia Nostra Sezione di Forlì e dall’Associazione di cultura Gabriella Poma, rappresenta una forma di restituzione della memoria del Museo Archeologico A. Santarelli, chiuso da trent’anni, trasformando un vuoto istituzionale in un’opportunità di confronto diretto tra esperti e cittadinanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sarsina: 3 incontri gratuiti per riscoprire i tesori romani Articoli correlati Cuperlo promuove incontri per riscoprire i principi fondanti del pensiero progressistaGianni Cuperlo ha lanciato un’iniziativa di riflessione politica che si svolgerà a Milano nei prossimi due giorni, con l’obiettivo di ripensare i... Lunigiana: corsi gratuiti per riscoprire libri antichi e arte sostenibile tra cultura e tutela del territorio.Connessioni Apuane: Cultura e Sostenibilità al Centro della Formazione Gratuita in Lunigiana Due corsi gratuiti, uno dedicato alla storia e alla...