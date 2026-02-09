Novara batte Milano 3-2 | De Nardi esalta il gruppo Kurtagic critica la prestazione

Novara si prende la vittoria contro Milano con il punteggio di 3-2. De Nardi elogia il gruppo, che ha dato il massimo in campo. Kurtagic, invece, critica alcuni aspetti della prestazione dei suoi, chiedendo più concentrazione e miglioramenti. La partita è stata combattuta fino all'ultimo punto, con entrambe le squadre che hanno dato tutto per ottenere il risultato.

Le competizioni di pallavolo di livello nazionale continuano a offrire risultati avvincenti e interventi di analisi approfonditi, riflettendo l'intensa attività delle squadre e dei protagonisti. La stagione si sta delineando come un esempio di emozioni, imprevedibilità e competizione continua, con squadre che si sfidano non solo sul campo, ma anche sul piano strategico e motivazionale. Nel confronto tra Macerata e Vallefoglia, la formazione di casa è stata battuta per **1-3**. Il commento di Caforio si focalizza sulla necessità di maggiore **concretezza**, riconoscendo che questo elemento ha influito sull'esito della gara. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Novara batte Milano 3-2: De Nardi esalta il gruppo, Kurtagic critica la prestazione Approfondimenti su Novara Milano FOTO & VIDEO/ Benevento, Nardi in gruppo per la parte atletica: ancora out Salvemini Il Benevento si è allenato all’Antistadio Imbriani con una seduta a porte aperte, durante la quale Nardi ha partecipato alla parte atletica, mentre Salvemini continua a essere out. Borghi esalta la prestazione di capitan Locatelli: «Un’altra partita rilevante». Le parole dopo Sassuolo Juve Dopo la recente vittoria della Juventus in trasferta contro il Sassuolo, Borghi ha sottolineato l'importanza della prestazione di Locatelli, definendola Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Novara Milano Argomenti discussi: Novara-Milano 3-2. La Igor batte la Numia per la terza volta in stagione; Conegliano batte Scandicci, Novara supera ancora Milano; Volley femminile, Serie A1: Novara batte ancora Milano, successo di Chieri nel derby piemontese con Cuneo; LIVE Novara-Milano 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Tolok trascina l’Igor al successo. Pallavolo A1F – Ishikawa super, Tolok dice 33, Novara batte per la terza volta in stagione MilanoAncora una sfida nel segno dello spettacolo e dell’equilibrio, tra Igor Volley Novara e Vero Volley Milano, con le azzurre di Lorenzo Bernardi che trovano, come all’andata, lo spunto decisivo al tie-b ... ivolleymagazine.it LIVE Novara-Milano 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Tolok trascina l’Igor al successoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.30 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Novara-Milano. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire ... oasport.it Pallavolo A1F - Ishikawa super, Tolok dice 33, Novara batte per la terza volta in stagione Milano x.com Pallavolo femminile. Con un doppio 3-0 le piemontesi avanzano nell'Europa del volley. Novara vince contro il Benfica e passa al prossimo turno di Champions League, Chieri batte le polacche del Bielsko-Biala e va ai quarti di Cev Cup Vai al link https://w facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.