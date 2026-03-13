Kevin de Bruyne potrebbe lasciare il Napoli dopo appena una stagione. Fabrizio Romano ha affermato di essere certo sulla partenza del calciatore belga dalla squadra partenopea. La notizia si basa su indiscrezioni che circolano tra gli addetti ai lavori, ma ancora non ci sono dettagli ufficiali o conferme da parte del club. La situazione resta da seguire attentamente nelle prossime settimane.

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© Calcionews24.com - De Bruyne via da Napoli, c’è una certezza: Romano ne è convinto

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