Infortunio David le condizioni del centravanti canadese in vista del match di sabato Le ultimissime novità
David si è infortunato durante l’allenamento di ieri, a causa di uno sforzo eccessivo. Il centravanti canadese ha accusato dolore al ginocchio e ora si sottopone a controlli medici. La Juventus monitora attentamente la sua ripresa, perché la partita contro il Como è alle porte. I medici valutano se potrà essere in campo o se sarà necessario un suo eventuale ritiro. La sua presenza sarà decisiva per la formazione titolare di sabato pomeriggio. La decisione arriverà nelle prossime ore.
Infortunio David, le condizioni del centravanti canadese in vista del match di sabato pomeriggio con il Como. Ecco le ultimissime novità. La Juve incrocia le dita e spera di recuperare pezzi fondamentali per il proprio scacchiere tattico in un momento topico dell’anno. Secondo le recenti analisi proposte sulle pagine de Il Corriere dello Sport, filtra un cauto ma reale ottimismo riguardo alle condizioni fisiche di Jonathan David. Il giocatore, rimasto assente con il Galatasaray per un fastidio all’inguine, anche ieri ha svolto un lavoro personalizzato. Tuttavia, dalle parti della Continassa si respira grande fiducia sulla sua presenza all’interno dell’elenco dei convocati per l’attesa sfida casalinga di domani contro il Como.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
