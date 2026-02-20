Infortunio David le condizioni del centravanti canadese in vista del match di sabato Le ultimissime novità

David si è infortunato durante l’allenamento di ieri, a causa di uno sforzo eccessivo. Il centravanti canadese ha accusato dolore al ginocchio e ora si sottopone a controlli medici. La Juventus monitora attentamente la sua ripresa, perché la partita contro il Como è alle porte. I medici valutano se potrà essere in campo o se sarà necessario un suo eventuale ritiro. La sua presenza sarà decisiva per la formazione titolare di sabato pomeriggio. La decisione arriverà nelle prossime ore.