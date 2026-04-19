La Juventus ha iniziato subito forte nel match allo Stadium, con un gol del calciatore canadese che ha portato in vantaggio la squadra di Spalletti. Al primo minuto, il giocatore ha segnato con un colpo di testa preciso, aprendo le marcature in modo immediato. La partita è in corso e i tifosi sono già in fermento.

di Luca Fioretti Gol David: il canadese sblocca subito il delicato match dello Stadium con un magistrale e preciso colpo di testa. Bianconeri avanti. La Juventus è scesa in campo con assoluta determinazione, imponendo contro il Bologna il ritmo fin dalle primissime battute. Sono bastati due giri di orologio per sbloccare il parziale: il marcatore che ha fatto esplodere di gioia il popolo è Jonathan David, capace di concretizzare una splendida azione corale. Il punteggio si aggiorna sull’ 1-0, indirizzando la gara verso binari fortemente favorevoli. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO La rete nasce da una manovra estremamente rapida e ben orchestrata.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gol David: la Juve passa subito allo Stadium! Guizzo vincente del canadese, la squadra di Spalletti è già in vantaggio

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Il pallone del rarissimo gol di #David sarà, giustamente, esposto al #JMuseum in una teca blindata. #Juventus #JuveBologna facebook

1:29 - Quello di Jonathan David dopo 1:29 è il gol più veloce per la Juventus in un match casalingo di #SerieA da quello di Dusan Vlahovic contro la Roma del 27 agosto 2022 dopo 1:17. Partenza. x.com