Il canadese ha segnato il suo primo gol dopo 77 giorni, riaccendendo l'attenzione sulla situazione degli attaccanti della Juventus. Vlahovic, invece, si trova ancora fuori dal campo a causa di un infortunio, lasciando i bianconeri con poche opzioni in avanti. La squadra si trova di fronte alla necessità di decidere come gestire la rosa offensiva nei prossimi incontri.

Può il secondo miglior attacco del campionato essere quasi totalmente precario? È il paradosso della Juve, che, con i 57 gol segnati (45 dei quali da quando Spalletti siede sulla panchina bianconera), è, assieme al Como, la formazione capace di realizzare più reti in Serie A dietro l'inarrivabile Inter (78). Eppure, non ha certezze in vista della prossima stagione. Certo, nessuno dei centravanti è stato in grado, al momento, di andare in doppia cifra in stagione (l'unico della rosa juventina è Yildiz) e l'ex ct ha dovuto ricorrere a ben 18 marcatori diversi (secondo solo al Napoli, 19) per trovare vie alternative verso il gol.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - David lancia segnali, Vlahovic ancora ai box: Juve, cosa fare con gli attaccanti?

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