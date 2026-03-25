juventus caressa con vlahovic e milik la juve ha due nuovi attaccanti

Durante la trasmissione Sky Calcio Club, è stato analizzato il ritorno in squadra di Vlahovic e Milik, entrambi considerati rinforzi mancati nel mercato di gennaio. I due attaccanti sono tornati in gruppo, portando nuova linee offensive alla squadra. La discussione si è concentrata sulle implicazioni di questi rientri per le strategie future e la composizione del reparto offensivo.

Negli studi di Sky Calcio Club si è discusso del rientro di Vlahovic e Milik, due rientri che rappresentano quei rinforzi mancati a Gennaio. L’analisi dagli studi di Sky L’analisi dell’attacco della Juve parte con la considerazione di Caressa: “La Juve ha due nuovi attaccanti. Alla fine contro il Sassuolo non sono entrati L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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