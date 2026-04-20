david juventus il gol al bologna non cambia la valutazione bianconera cosa filtra sul suo futuro

Il gol segnato ieri da David Juventus contro il Bologna non ha modificato la valutazione complessiva sulla sua posizione all’interno della squadra. Le fonti vicine al club confermano che la sua valutazione rimane invariata, indipendentemente dal risultato di questa partita. Sul suo futuro non ci sono state variazioni nelle indiscrezioni, e le decisioni riguardanti il suo ruolo continueranno a essere prese sulla base di fattori diversi dai singoli risultati recenti.

di Angelo Ciarletta David Juventus, il gol di ieri con il Bologna non cambia la valutazione bianconera. Cosa filtra sul suo futuro in vista del calciomercato estivo. La Juve riflette sulle strategie offensive per la prossima stagione. Secondo il Corriere dello Sport, il futuro di Jonathan David resta in bilico. Sebbene il canadese non abbia convinto pienamente, la società deve evitare di ricostruire l’intero reparto. MERCATO JUVE LIVE Con Loïs Openda ormai destinato alla partenza e il rinnovo di Dusan Vlahovic ancora senza accordo definitivo, la conferma dell’ex Lille appare complessa. Tuttavia, le strade del club e della punta potrebbero separarsi dopo una sola stagione a fronte di un’offerta da 20 milioni di euro.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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