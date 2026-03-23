Juventus ecco il dato preoccupante che accomuna Tudor a Spalletti

Da juventusnews24.com 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

David e Openda, bocciatura definitiva: la Juve lavora per la cessione di entrambi. Questa la exit strategy Bernardo Silva Juve: ecco perché la dirigenza e Spalletti lo vogliono a tutti i costi. Ci si è accorti che. Calciomercato Juve: come varierebbe con e senza Champions. Il doppio piano, Spalletti detta la linea Rinnovo Spalletti: è cambiato qualcosa dopo il pareggio col Sassuolo? Cosa filtra sul futuro Di Carlo post Juventus Next Gen Gubbio: «Ci lascia l’amaro in bocca questo pareggio ma se li lasci giocare hanno qualità.» Brambilla post Juventus Next Gen Gubbio: «Per noi la partita non è mai finita, questi ragazzi non mollano mai. Puczka ha voglia e testa giusta» Pagelle Juventus Next Gen Gubbio: Puczka da 9 gol in stagione, Guerra eterno, scossa Oboavwoduo dalla panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus ecco il dato preoccupante che accomuna tudor a spalletti
© Juventusnews24.com - Juventus, ecco il dato preoccupante che accomuna Tudor a Spalletti

Articoli correlati

Juventus, Di Gregorio è all’altezza? Il dato preoccupanteNonostante le difficoltà negli anni successivi al ciclo dei 9 scudetto, la porta della Juventus è sempre stata una delle poche garanzie su cui fare...

Juve, crollo preoccupante: Spalletti e Tudor peggio di Thiago Motta, le cifre della crisiA Luciano Spalletti non piacciono i numeri, soprattutto quelli freddi che incastrano il contemporaneo calcio fluido in rigidi moduli bidimensionali,...

JUVENTUS, ecco Spalletti! Alla Continassa per le firme #Shorts

Video JUVENTUS, ecco Spalletti! Alla Continassa per le firme #Shorts

Approfondimenti e contenuti su Juventus ecco il dato preoccupante che...

Temi più discussi: Pallate, pressing, gol: Vlahovic-Kolo, la coppia è giusta. Così Spalletti disegna la nuova Juve; Juve, Spalletti manda un messaggio chiarissimo sul futuro: ecco quale; Inter, Chivu non si discute: pronto rinnovo oltre il 2027. Juventus e Milan su Lewandowski; L'algoritmo di Comolli: così la Juve ha scelto Boga e scartato Kessie e Brozovic.

Conceicao Juve, numeri da top europeo: il portoghese brilla in Serie A e non solo, ecco il dato che impressionaConceicao Juve, numeri da top europeo: il portoghese brilla in Serie A e non solo, ecco il dato che impressiona Francisco Chico Conceição sta vivendo uno dei momenti più brillanti della sua esperienza ... calcionews24.com

juventus ecco il datoMcKennie cuoco: ecco qual è la ricetta che il centrocampista della Juve consiglia ai tifosi bianconeriWeston McKennie in fatto di cucina sembra essere molto esperto e già in passato ha dato dei consigli culinari. Nel ritiro di Udine, il centrocampista della Juventus ha incontrato il creator ... tuttojuve.com

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.