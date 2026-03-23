juventus ecco il dato preoccupante che accomuna tudor a spalletti

David e Openda, bocciatura definitiva: la Juve lavora per la cessione di entrambi. Questa la exit strategy Bernardo Silva Juve: ecco perché la dirigenza e Spalletti lo vogliono a tutti i costi. Ci si è accorti che. Calciomercato Juve: come varierebbe con e senza Champions. Il doppio piano, Spalletti detta la linea Rinnovo Spalletti: è cambiato qualcosa dopo il pareggio col Sassuolo? Cosa filtra sul futuro Di Carlo post Juventus Next Gen Gubbio: «Ci lascia l’amaro in bocca questo pareggio ma se li lasci giocare hanno qualità.» Brambilla post Juventus Next Gen Gubbio: «Per noi la partita non è mai finita, questi ragazzi non mollano mai. Puczka ha voglia e testa giusta» Pagelle Juventus Next Gen Gubbio: Puczka da 9 gol in stagione, Guerra eterno, scossa Oboavwoduo dalla panchina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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