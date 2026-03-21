Locatelli ora al top in Europa | il dato che accomuna lo juventino a Vitinha del PSG

Manuel Locatelli si trova ora tra i centrocampisti più performanti in Europa, secondo i dati raccolti. Il giocatore della Juventus ha raggiunto livelli elevati e si distingue per alcune statistiche che lo accomunano a Vitinha del PSG. Questi numeri evidenziano la crescita delle sue prestazioni nel corso della stagione. La sua posizione tra i migliori in Europa è verificata dai dati ufficiali delle competizioni continentali.

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