Daredevil: Born Again non è più solo una serie TV, ma il nuovo cuore pulsante del lato “street-level” del Marvel Cinematic Universe. Dopo una profonda revisione creativa, lo show è diventato ufficialmente il revival della Saga dei Defender, collegando le atmosfere cupe di Netflix alla continuity principale dei Marvel Studios. Il successo della prima stagione è stato tale da spingere Marvel Television a una mossa senza precedenti: il rinnovo per una terza stagione ancor prima del debutto del secondo blocco di episodi. Mentre la seconda stagione è attualmente in onda, superando per critica e coinvolgimento la precedente, scopriamo quali volti iconici stanno tornando a Hell’s Kitchen.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Daredevil: Born Again – Il ritorno dei Difender e tutti i cameo e i personaggi confermati

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