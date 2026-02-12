I Marvel Studios potrebbero riportare in scena altri personaggi delle serie Netflix di Marvel. Dopo Jessica Jones, che tornerà già in questa seconda stagione, sembra che siano pronti a coinvolgere anche altri protagonisti. I fan attendono con ansia di rivedere i loro eroi preferiti in un nuovo contesto, ora che la porta del Marvel Cinematic Universe si sta lentamente riaprendo a loro.

Dopo il debutto di Jessica Jones previsto per questa seconda stagione, pare che i Marvel Studios richiameranno anche altri personaggi che erano apparsi nelle serie Marvel arrivate su Netflix Sembra che i Marvel Studios vogliano fare le cose per bene e accontentare tutti quei fan che non vedono l'ora di rivedere tutti i personaggi apparsi nelle serie Netflix e che ora con Daredevil: Rinascita potranno fare il loro ingresso nel Marvel Cinematic Universe. La seconda stagione è alle porte, arriverà in streaming su Disney+ il 25 marzo 2026, esattamente un anno dopo la stagione iniziale e includerà altri amati personaggi che hanno già incrociato in passato la strada di Matt Murdock. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita 3 vedrà il ritorno di altri personaggi delle serie Netflix?

Approfondimenti su Daredevil Rinascita

Krysten Ritter torna a vestire i panni di Jessica Jones nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita 2, in arrivo a marzo su Disney+.

La seconda stagione di Daredevil: Rinascita si avvicina, segnando un momento importante nel panorama televisivo Marvel.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Daredevil Rinascita

Argomenti discussi: Finalmente, Marvel: la sorprendente Wonder Man inaugura al meglio il 2026 della rinascita; Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth sul ritorno di Chris Evans come Steve Rogers: ‘È emozionante’; Avengers: Doomsday, Tatiana Maslany scherza sui rumor secondo cui ha rifiutato di tornare come She-Hulk nel film: ‘Non lo scoprirete mai’; Marvel sceglierà un nuovo attore per il Dottor Destino nell'MCU dopo 'Avengers: Doomsday' e 'Secret Wars', secondo un insider.

Daredevil: Rinascita 3, confermato il rinnovo della serie Marvel?In precedenza Charlie Cox aveva ammesso inizialmente che non pensava sarebbe stata realizzata una terza stagione di Daredevil: Rinascita, mentre Vincent D'Onofrio, interprete di Wilson Fisk, aveva ... movieplayer.it

Il 13 marzo verrà aggiunta una skin di Daredevil in Marvel Rivals ispirata alla seconda stagione di Daredevil: Rinascita - facebook.com facebook