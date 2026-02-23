Daredevil | Born Again – Niente Avengers nella serie? Ecco perché la serie Disney+ snobba i cameo dei film MCU

Daredevil: Born Again non includerà cameo degli Avengers, perché i produttori preferiscono concentrarsi sulla storia del personaggio. La decisione deriva dalla volontà di creare un racconto più intimo e fedele alle origini di Daredevil, senza interferenze da altri supereroi. Questa scelta sorprende molti fan, che si aspettavano apparizioni di personaggi noti del MCU. La serie si prepara a esplorare nuove dinamiche, lasciando da parte le collaborazioni con gli altri eroi.

Il debutto di Daredevil: Born Again su Disney+ è uno degli eventi più attesi dai fan del Marvel Cinematic Universe (MCU). Sebbene il pubblico ami i crossover — come dimostrato dall’entusiasmo per l’apparizione di Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home o il duetto con Jennifer Walters in She-Hulk — sembra che la nuova serie dedicata al Diavolo di Hell’s Kitchen prenderà una direzione diversa. Secondo le ultime indiscrezioni, le future stagioni di Daredevil: Born Again non ospiteranno grandi supereroi provenienti dai film dell’MCU. Una scelta che sta facendo discutere, ma che nasconde una strategia precisa. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

