Monza oggi celebra il Giorno della Memoria | tutti gli appuntamenti
Monza si prepara a commemorare le vittime dell'olocausto in occasione del Giorno della Memoria, martedì 27 gennaio. La città organizza eventi e iniziative volte a riflettere sulla memoria storica e sull'importanza di ricordare gli orrori del passato. Questa giornata rappresenta un momento di sensibilizzazione per tutti, affinché simili tragedie non si ripetano più.
Martedì 27 gennaio sono in programma a Monza le celebrazioni per il Giorno della memoria, una ricorrenza internazionale, celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime dell'olocausto. In particolare è stabilito di celebrare il Giorno della memoria ogni 27 gennaio perché in quella data, nel 1945, le truppe dell'Armata Rossa, impegnate nell'operazione Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Per l'occasione anche Monza ricorderà e onorerà le sue vittime con diversi appuntamenti in città. Alle manifestazioni parteciperanno Provincia di Monza e della Brianza, Anpi Monza e Brianza e Aned - Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti.🔗 Leggi su Monzatoday.it
