Al Cango la prima assoluta di Kinkaleri in Some dances on dickfaces

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Ispirandosi all’immaginario onirico de Il Giardino delle delizie di Bosch, Kinkaleri è in scena a CangoFirenze, in prima assoluta, con Some dances on dickfaces, una ricerca profonda sull’incontro con l’altro. Lo spettacolo, in prima assoluta, celebra il corpo come soglia del desiderio e ogni creatura nella sua unicità, trasformando il palcoscenico in uno spazio dove la diversità genera ricchezza e bellezza. «Una scommessa, una ricerca e un incontro con i corpi degli altri, creature che nella loro unicità diffondono ricchezza e meraviglia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

La Nazionale Suore in campo al Palarigopiano per un torneo di solidarietà di calcio a 5: è una prima volta assolutaSarà proprio Pescara il 10 gennaio ad ospitarle per il torneo con le squadre locali il cui ricavato servirà a donare una sedia motorizzata...

Al Centro di Teatro Internazionale la prima assoluta di "Nn", tratto dal romanzo Neto?ka Nezvanova" di Fëdor DostoevskijScritto tra il 1848 e il 1849, Netocka Nezvanova è il romanzo incompiuto di Dostoevskij: un’opera pensata come una grande confessione, interrotta...

Festival Tradizione e Modernità, domani la prima delle tre serate al Lazzaretto: protagonista il cantoIn piazza va in scena la più amata tradizione isolana, fatta di musica, strumenti, poesia, canto. Da domani 29 agosto fino alla sera del 31 agosto l'appuntamento è sempre per le ore 20 al Lazzaretto ... unionesarda.it

#audizione Il Centro Nazionale di Produzione della Danza Cango / Firenze, sotto la direzione artistica di Jari boldrini e Virgilio Sieni, convoca una call nel territorio nazionale per giovani danzatrici e danzatori Under25. La compagnia VS1, nell'ambito della ras - facebook.com facebook