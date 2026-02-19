L’Italiana in Algeri la prima assoluta a Reggio Emilia | Una macchina scenica sempre in movimento

L’opera “L’Italiana in Algeri” di Rossini ha debuttato in prima assoluta a Reggio Emilia, causa l’allestimento innovativo della Fondazione I Teatri. La rappresentazione si svolge al Teatro Municipale Valli venerdì 20 alle 20 e propone un palcoscenico sempre in movimento, con scene dinamiche e costumi elaborati. La produzione ha coinvolto numerosi artisti e tecnici, che hanno lavorato per creare un’esperienza coinvolgente e ricca di energia. La serata promette di offrire uno spettacolo originale e ricco di sorprese per il pubblico presente.

Reggio Emilia, 19 FEBBRAIO 2026 – ' L'Italiana in Algeri' di Gioachino Rossini, nel nuovo allestimento prodotto dalla Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, debutta in prima assoluta al Teatro Municipale Valli venerdì 20 alle 20. Per poi andare in scena in replica domenica 22 alle 15,30, quando sarà anche in diretta streaming su operastreaming.com. L'opera, tra le più celebri di Rossini ma poco rappresentata in Italia, in questo allestimento viene affrontata come una macchina teatrale in perenne movimento, costruita su accumuli, accelerazioni improvvise e cortocircuiti continui. Alla guida dell'Orchestra dell'Emilia-Romagna Arturo Toscanini c'è Alessandro Cadario, che affronta l'opera a partire da un lavoro filologico rigoroso, fondato sull'edizione critica della partitura.