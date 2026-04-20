Danisinni | Petrotto e il Bach String Ensemble registrano il secondo sold out

A Danisinni, il concerto del Bach String Ensemble ha registrato il secondo sold out, confermando la crescita della partecipazione agli eventi culturali nel quartiere. La presenza numerosa del pubblico testimonia l’interesse per le iniziative musicali e artistiche che si svolgono in questa zona. La serata si è svolta senza problemi, attirando appassionati da diverse aree della città. La ripetizione di un evento così popolare sottolinea la vitalità delle attività organizzate in questa comunità.

Un nuovo, importante successo segna il percorso culturale di Danisinni, che si conferma sempre più spazio vivo e partecipato per la musica e le arti. Il concerto del Bach String Ensemble insieme al violinista e cantante Salvatore Petrotto ha registrato il Benefit 9 sold out, testimoniando un.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Colleferro | Gavignano.“Sold out” all’Auditorium per il concerto di beneficenza dell’Ensemble Butterfly e del coro MusiChorum diretti dal M° Luigi GinestiIn sala hanno voluto testimoniare la loro vicinanza, anche il Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna con l’Ass. Accademia Chigiana. Bach secondo i NevermindIl loro nome è quello di uno degli album musicali più iconici degli anni Novanta, come per trasportare quell’energia in un contesto musicale...