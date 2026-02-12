Gli artisti dei Nevermind portano il loro sound agli studenti dell’Accademia Chigiana. Durante l’evento, hanno rivisitato Bach con un’energia tipica del loro stile, sorprendendo il pubblico presente. Il concerto ha mescolato i classici del compositore tedesco con le vibrazioni moderne, creando un mix che ha catturato l’attenzione di tutti.

Il loro nome è quello di uno degli album musicali più iconici degli anni Novanta, come per trasportare quell’energia in un contesto musicale apparentemente molto distante. Domani il calendario della Micat in Vertice, la stagione concertistica della Chigiana, propone il concerto dell’ ensemble Nevermind, giovane e brillante formazione barocca fondata dal clavicembalista francese Jean Rondeau e completata da Anna Besson (flauto), Louis Creac’h (violino) e Robin Pharo (viola da gamba e violoncello). Composto da musicisti uniti da amicizia, curiosità musicale e virtuosismo, il quartetto propone letture originali dei capolavori del XVII e XVIII secolo, con trascrizioni innovative come le Variazioni Goldberg di Bach, offrendo al pubblico una prospettiva nuova e affascinante del repertorio barocco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accademia Chigiana. Bach secondo i Nevermind

Approfondimenti su Accademia Chigiana

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Accademia Chigiana

Argomenti discussi: Accademia Chigiana. Bach secondo i Nevermind; Jean Rondeau e i Nevermind alla Chigiana: le Variazioni Goldberg di Bach.

Accademia Chigiana. Bach secondo i NevermindIl loro nome è quello di uno degli album musicali più iconici degli anni Novanta, come per trasportare ... msn.com

Chigiana Summer Academy 2026: torna l’eccellenza musicale internazionale a SienaSIENA. L’Accademia Chigiana di Siena apre il sipario sull’edizione 2026 dei corsi estivi di alto perfezionamento musicale, che si terranno a Siena dal 6 Sono online i corsi estivi di Alto Perfezioname ... ilcittadinoonline.it

La 103ª Stagione Micat in Vertice dell’Accademia Musicale Chigiana propone uno degli appuntamenti più attesi e importanti dell’edizione 2025/26 https://www.canale3.tv/jean-rondeau-e-i-nevermind-alla-chigiana-alla-micat-in-vertice-uno-degli-ensemble-bar - facebook.com facebook