Dammi una fetta di pizza | un rifiuto scatena la lite di Pavia fatale al 25enne siciliano

A Pavia, nella notte tra sabato e domenica, un 25enne siciliano è stato ucciso con diverse ferite da arma da taglio. La lite sarebbe iniziata con una richiesta di una fetta di pizza, che un testimone ha riferito essere stata respinta. La discussione ha portato alla violenta aggressione, culminata con l’omicidio. La polizia ha avviato le indagini e ascoltato le persone presenti al momento dei fatti.