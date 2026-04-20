Dammi una fetta di pizza | un rifiuto scatena la lite di Pavia fatale al 25enne siciliano
A Pavia, nella notte tra sabato e domenica, un 25enne siciliano è stato ucciso con diverse ferite da arma da taglio. La lite sarebbe iniziata con una richiesta di una fetta di pizza, che un testimone ha riferito essere stata respinta. La discussione ha portato alla violenta aggressione, culminata con l’omicidio. La polizia ha avviato le indagini e ascoltato le persone presenti al momento dei fatti.
«Dammi una fetta di pizza». Sarebbe nata da questa richiesta, secondo uno dei testimoni ascoltati in Questura, la lite sfociata nell’omicidio di Guglielmo Vaccaro, ucciso a coltellate a Pavia nella notte tra sabato e domenica. La ricostruzione Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’aggressione nel parcheggio di via Nazario Sauro. Tre giovani, tra cui la vittima, entrano nell’area a piedi con dei cartoni di pizza. Secondo quanto riferito da un testimone, il presunto aggressore, un 16enne nato a Pavia ma di origini straniere, si avvicina e chiede una fetta. Al rifiuto, la situazione degenera rapidamente. La lite e l’aggressione Il giovane si innervosisce e inizia una discussione con Vaccaro.🔗 Leggi su Feedpress.me
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