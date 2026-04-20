Nella notte tra sabato e domenica a Pavia, una discussione tra diversi giovani è degenerata in un omicidio. Secondo i testimoni, tutto sarebbe iniziato con una richiesta di una fetta di pizza. La lite sarebbe poi sfociata in violenza, portando alla morte del venticinquenne Gabriele Vaccaro. Le forze dell'ordine hanno ascoltato i testimoni per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili.

“Dammi una fetta di pizza”. È da questa richiesta, banale e disarmante nella sua semplicità, che si è innescata la violenza culminata in un omicidio nella notte tra sabato e domenica a Pavia, dove ha perso la vita il venticinquenne Gabriele Vaccaro. Secondo la ricostruzione degli investigatori, supportata dalle immagini delle telecamere di sorveglianza e dalle testimonianze raccolte in Questura, tutto si è consumato in pochi minuti nel parcheggio di via Nazario Sauro, nell’area Cattaneo. Vaccaro, originario di Favara, in provincia di Agrigento, si trovava in città da alcuni mesi per lavoro: aveva un contratto a termine presso il centro logistico delle Poste di Stradella.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dammi una fetta di pizza”, i testimoni ai poliziotti raccontano l’origine della lite finita con l’omicidio di Gabriele Vaccaro

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