Dallo Sport giallo al gigante del pomeriggio | il racconto di Rosino Verri

A settant’anni dalla svolta che ha rivoluzionato la stampa pomeridiana, si ricostruisce la storia di chi ha vissuto in prima persona quegli anni. Il racconto di Rosino Verri offre un'istantanea dettagliata di un periodo cruciale, attraversato da trasformazioni nel mondo dell’editoria e della comunicazione. La narrazione si concentra sui fatti e sui momenti chiave di quegli anni, senza entrare in analisi o interpretazioni.

A settant’anni dalla rivoluzione editoriale che ha cambiato il volto della stampa pomeridiana, emerge il racconto vivido di chi quel passaggio fu protagonista. Rosino Verri, novantatré anni e una memoria che non accetta cedimenti, ricostruisce i momenti decisivi di marzo 1956, quando il passaggio dal settimanale Sport giallo al quotidiano Il Giorno segnò l’inizio di un’era guidata da figure come Gianni Brera ed Enrico Mattei. Dalle pagine satiriche alla nascita del gigante pomeridiano. Tutto ebbe inizio nel borgo di San Zenone al Po, dove il 6 maggio 1932 veniva registrata la nascita di un uomo destinato a diventare il testimone oculare di una trasformazione industriale e culturale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dallo Sport giallo al gigante del pomeriggio: il racconto di Rosino Verri Notizie correlate Leggi anche: I ricordi di Rosino, cugino di Gianni Brera e tuttofare della storica redazione Sport: “Io, il Gioann, lo champagne e la Rolls di Del Duca” "Dallo sport alla lingua inglese". Il Bernagozzi guarda al futuroProgettualità sportive e in lingua dell’istituto comprensivo Bernagozzi a Portomaggiore. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Abusi nello sport, segnalazioni in crescita; Bonus sport da 500 euro nel Lazio: requisiti ISEE e come ottenere il voucher per i figli; Voucher per lo sport nel Lazio, via alle domande per i giovani; Discrimin/azioni: sport e linguaggio. Primi giorni di aprile… con voi Dallo sport, con Colnago Lake Garda cycling festival: la gara ciclistica resa possibile grazie all’impegno di Tazio Palvarini che ringrazio per l’invito e l’evento per il terzo Trofeo Protech che inizierà il 19 aprile. …fino alla mostr - facebook.com facebook