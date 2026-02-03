Dallo sport alla lingua inglese Il Bernagozzi guarda al futuro
L’istituto comprensivo Bernagozzi di Portomaggiore punta forte su sport e inglese. La scuola ha avviato nuovi progetti per coinvolgere gli studenti, con l’obiettivo di prepararli meglio per il futuro. Si lavora su attività sportive e corsi di lingua per dare ai ragazzi strumenti utili, senza troppi fronzoli. L’idea è semplice: formare cittadini pronti a affrontare il mondo, investendo su competenze pratiche e linguistiche.
Progettualità sportive e in lingua dell’ istituto comprensivo Bernagozzi a Portomaggiore. Una scuola che investe su sport e inglese per formare cittadini del futuro. Una scuola capace di coniugare benessere fisico, competenze linguistiche e apertura internazionale. È questo l’obiettivo del Bernagozzi di Portomaggiore, che ha avviato un nuovo progetto educativo incentrato sullo sport e sul potenziamento della lingua inglese. "L’iniziativa – dice Francesca Molesini, vicesindaca – nasce dalla volontà di offrire agli studenti un percorso formativo moderno, in grado di rispondere alle esigenze di una società sempre più globale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
