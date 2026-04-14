Rivoluzione quantistica | come l’infinitamente piccolo cambia il mondo

Il 14 aprile 2026 si celebra la Giornata Mondiale dei Quanti, un evento che riunisce scienziati e pubblico per riflettere sui sviluppi della fisica quantistica. Questa giornata mette in evidenza come le scoperte nel campo delle particelle subatomiche abbiano portato a innovazioni tecnologiche che influenzano vari settori, dalla comunicazione alla crittografia. L’attenzione si concentra sull’impatto delle teorie quantistiche sui processi e sugli strumenti quotidiani.

In questo 14 aprile 2026, la comunità scientifica globale e il grande pubblico celebrano la Giornata Mondiale dei Quanti, un appuntamento volto a connettere le astrazioni della fisica subatomica con i progressi tecnologici che definiscono la nostra quotidianità. La ricorrenza, ufficialmente istituita nel 2021, trasforma concetti complessi come la sovrapposizione o l’entanglement in temi di discussione pubblica, attraverso una rete di laboratori aperti, maratone digitali e conferenze dedicate alla comprensione delle leggi dell’infinitamente piccolo. Il simbolismo che lega questa data al progresso risiede nel numero 4.14, che richiama la costante di Planck espressa nel formato anglosassico 4.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rivoluzione quantistica: come l’infinitamente piccolo cambia il mondo A Città della Scienza il terzo congresso NQSTI: l’Italia accelera sulla rivoluzione quantisticaDa martedì 14 aprile si apre a Napoli, a Città della Scienza, in occasione della Giornata Mondiale della Fisica Quantistica, il terzo congresso del... Il chip che “pensa” con la luce, la rivoluzione della memoria quantistica(Adnkronos) – Il confine tra fisica delle particelle e intelligenza artificiale è stato abbattuto da una ricerca internazionale a guida italiana,... Il confine con l’Universo quantistico ti farà esplodere la mente Argomenti più discussi: Siamo al centro della rivoluzione tecnologica, con l’Alleanza quantistica italiana; Informazioni della Difesa: tecnologie quantistiche; Quantum Computing e cybersecurity: nuove opportunità per la sicurezza informatica; Accelerare la rivoluzione digitale europea con la tecnologia quantistica. A cento anni dalla sua scoperta, qual è lo stato di effettiva comprensione della rivoluzione della fisica - facebook.com facebook