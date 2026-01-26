Salis consegna il Grifo a Gilberto Salmoni ultimo superstite genovese dei lager nazisti

La sindaca Silvia Salis ha consegnato il Grifo di Genova a Gilberto Salmoni, ultimo superstite genovese dei lager nazisti. Questa onorificenza, la più alta del Comune, riconosce il suo coraggio e la sua testimonianza. L'iniziativa sottolinea l'importanza di preservare la memoria storica e di onorare chi ha affrontato le persecuzioni durante il periodo della guerra.

Scrittore, superstite dell’Olocausto e testimone attivo della Shoah, è stato internato nel campo di Fossoli e poi deportato nel campo di concentramento di Buchenwald La sindaca Silvia Salis ha consegnato il Grifo di Genova, massima onorificenza conferita dal Comune, a Gilberto Salmoni. Il presidente onorario di Aned-Genova è l’ultimo sopravvissuto genovese ai lager nazisti, testimone vivente degli orrori di Buchenwald. Gilberto Salmoni è nato nel 1928 a Genova, dove vive. Scrittore, superstite dell’Olocausto e testimone attivo della Shoah, è stato internato nel campo di Fossoli e poi deportato nel campo di concentramento di Buchenwald.🔗 Leggi su Genovatoday.it

In occasione del Giorno della Memoria 2026, a Genova si svolgono diverse iniziative promosse dal Comune, Ilsrec, Aned, Città Metropolitana, Regione Liguria, Prefettura, Curia, Università di Genova e altre realtà culturali.

Giorno della Memoria 2026 Lunedì 26/1, Palazzo Tursi, 15:30: Conferimento del Grifo a Gilberto Salmoni Martedì 27/1, Palazzo Ducale, 10:30: Cerimonia ufficiale del Giorno della Memoria Appuntamenti in diretta su Facebook e Youtube youtube.com/Gen x.com