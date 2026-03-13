Un lombardo su cinque vittima di truffe online Il bottino dei cyber delinquenti? 47 milioni di euro in un anno

Secondo un rapporto recente, più di un lombardo su cinque ha subito una truffa online, con un totale di circa 47 milioni di euro sottratti ai cittadini in un anno. I dati evidenziano come le vittime siano molte e le somme coinvolte significative, sottolineando la diffusione di questi reati nella regione. La cifra complessiva rappresenta un valore considerevole nel contesto delle attività illecite di cybercriminali.

Milano, 13 marzo 2026 - Oltre un lombardo su cinque dichiara di essere stato vittima di una truffa online. Nel 2024, secondo i dati della Polizia Postale lombarda, le somme complessivamente sottratte ai cittadini attraverso truffe online e frodi informatiche hanno superato i 47 milioni di euro, con un incremento del 30% rispetto all'anno precedente. Milano si conferma la provincia più colpita, con 17,8 milioni di euro sottratti, pari al 37,7% del totale regionale. Sms e app di messaggistica insieme alle mail sono gli strumenti preferiti dai truffatori A livello nazionale circa 2,9 milioni di persone hanno subito una truffa o un tentativo di frode, con d anni economici stimati in oltre 880 milioni di euro, in aumento del 9% rispetto all'anno precedente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

