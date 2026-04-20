Dalle radici toscane alla miniera urbana

Arezzo è conosciuta come la capitale dell’arte orafa in Italia, grazie anche alla lunga storia di Unoaerre, azienda fondata cento anni fa nel centro della città toscana. La produzione orafa di questa zona ha radici profonde e rappresenta un punto di riferimento per il settore. Nel corso degli anni, la città ha mantenuto il suo ruolo di centro importante per l’arte e l’artigianato orafo, consolidando la sua reputazione a livello nazionale.

AREZZO è considerata da sempre la capitale dell’arte orafa. Questo primato si deve anche alla storia di Unoaerre, storica azienda che viene fondata proprio ad Arezzo, nel cuore della Toscana operosa, esattamente cento anni fa. Era il 15 marzo del 1926. Sono Carlo Zucchi e Leopoldo Gori, pionieri dell’arte orafa, a introdurre per primi una visione industriale nella produzione dei metalli preziosi. Da quella intuizione è nata la prima grande manifattura orafa italiana e il marchio Unoaerre, oggi parte integrante dell’identità aziendale. In un secolo di storia, Unoaerre ha saputo coniugare tradizione artigiana e capacità industriale, trasformando l’antica arte dell’oro in una filiera evoluta, innovativa e riconosciuta a livello internazionale.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dalle radici toscane alla “miniera urbana” Notizie correlate Pescara si trasforma in una "miniera urbana", ecco i contenitori per piccoli Raee in città e nelle scuolePescara si trasforma in una “miniera urbana” per il recupero dei rifiuti elettronici. Dalle radici alla memoria viva: Siculiana celebra Ayrton Senna con mostre, musica e studentiA Siculiana, dal 27 al 29 marzo, prosegue la rassegna “Chiamata alle Origini”, una settimana di appuntamenti dedicati ad Ayrton Senna nel segno del... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dalle radici toscane alla miniera urbana; In viaggio nella Toscana che innova: quattro eccellenze dell’Aretino tra radici e futuro; Firenze, incontro tra culture: Toscana e Messico unite anche grazie a Empoli; Economia dello spazio-nasce Kayser Space. Dalle radici toscane alla miniera urbanaAREZZO è considerata da sempre la capitale dell’arte orafa. Questo primato si deve anche alla storia di Unoaerre, storica azienda che viene fondata proprio ad Arezzo, nel cuore della Toscana operosa, ... quotidiano.net Stefano Sani, artista toscano di Montevarchi torna alla musica inedita con il nuovo singolo RadiciArezzo, 1 aprile 2026 – Stefano Sani, artista toscano di Montevarchi torna alla musica inedita con il nuovo singolo dal titolo Radici. Un ritorno alla produzione discografica che vede l’artista ... lanazione.it Giovani toscani nel mondo: quando il futuro incontra le origini Hai radici toscane e vivi all’estero Questa è la tua occasione per riconnetterti con il territorio e costruire il tuo futuro professionale in Toscana. Tuscany ReConnect è un’opportunità promossa - facebook.com facebook