A Milano aprirà un museo dedicato a Gio Ponti. L’annuncio arriva dall’assessora alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso, durante la presentazione di ‘In-play’, una mostra collegata alla prossima Olimpiade culturale di Fondazione. Il museo sarà ospitato all’interno dell’Adi Design Musem e dovrebbe aprire entro la fine del 2026.

Aprirà, all'interno dell'Adi Design Musem, un museo dedicato a Gio Ponti entro la fine del 2026. Lo ha annunciato l'assessora alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso, in occasione della presentazione di ‘In-play’, mostra parte del programma dell'Olimpiade culturale di Fondazione Milano Cortina. “Abbiamo ritenuto strategico e fondamentale, proprio nella città di Milano, la nascita di un museo dedicato a un grande visionario come Gio Ponti”, spiega Caruso. Il museo verrà realizzato grazie a un accorto di collaborazione tra Regione e Adi. “Questo luogo - ha aggiunto l'assessora - non sarà solo uno spazio espositivo, ma un punto di riferimento permanente per comprendere l'eredità culturale di una figura storica unica, capace di unire l'identità del design italiano a una visione internazionale.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Gio Ponti Design

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Gio Ponti Design

Argomenti discussi: Dentro un benzinaio di Milano c’è una pescheria a prezzi pop dove comprare e mangiare pesce fresco; Il fast food vegetariano più goloso di Milano apre in un’ex macelleria (grande chef, piccoli prezzi); La redazione di Avvenire al Giardino dei Giusti di Milano. Aprire lo sguardo al mondo; Sorpresa, da lunedì Ratanà aprirà anche al pomeriggio.

A Milano aprirà un giardino terapeutico accessibile, pensato per anziani ma aperto a tuttiLo spazio verde completamente accessibile alle carrozzine sarà inaugurato in autunno e sarà aperto a tutti all'interno del Giardino San Faustino nel quartiere Ortica a Milano La calma trasmessa da un ... disabili.com

Di Mano In Mano. . Lampade che firmano la storia del design! Scopri i nostri lampadari originali del '900, creazioni di: • Gio Ponti • Stilnovo • Gino Sarfatti • Artemide • FontanaArte Geometrie pure, materiali nobili e funzionalità in perfetto equilibrio. Ogni pezzo è - facebook.com facebook

Milano rende omaggio alla Metafisica, da de Chirico a Gio Ponti. Progetto diffuso tra Palazzo Reale, Gallerie d'Italia e Palazzo Citterio #ANSA x.com