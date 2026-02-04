Finalmente Gio Ponti avrà il suo museo a Milano

Milano si prepara ad accogliere un nuovo spazio dedicato a Gio Ponti. Entro la fine dell’anno, l’ADI Design Museum ospiterà un’area permanente che racconterà la figura di uno dei più grandi designer e architetti italiani del Novecento. Dopo anni di attesa, il museo diventa anche un punto di riferimento stabile per conoscere e apprezzare il suo lavoro.

Milano fa pace con Gio Ponti. Entro la fine dell’anno, all’interno dell’ ADI Design Museum nascerà un’area permanente interamente dedicata a Gio Ponti: un vero e proprio museo nel museo, pensato per raccontare in modo stabile — e non più episodico — una delle figure che hanno costruito l’identità del design e dell’architettura italiana del Novecento. La notizia è arrivata quasi in sordina, come spesso accade alle cose davvero importanti, durante la presentazione di una mostra sullo sport e il progetto dentro l’ Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026. Ma il senso dell’operazione è enorme: Milano riconosce ufficialmente che senza Ponti non sarebbe la capitale creativa che oggi si racconta al mondo tra design week globali, torri di vetro, nuovi distretti ibridi e quartieri che sembrano render architettonici diventati realtà. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

