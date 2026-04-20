Camilla Dei, esperta di gestione aziendale e terza generazione di una famiglia coinvolta nell’estrazione lapidea, si occupa di coordinare le operazioni di una società specializzata nel settore. La sua attività si concentra sulla gestione delle cave tra Toscana e Lazio, con un collegamento diretto ai mercati internazionali. La sua esperienza si sviluppa attraverso l’integrazione delle tecniche di estrazione tradizionali con le dinamiche del commercio globale di materiali lapidei.

Camilla Dei, esperta di gestione aziendale e terza generazione di una dinastia legata all'estrazione lapidea, coordina le operazioni di Travertini Paradiso integrando la sapienza estrattiva delle cave tra Toscana e Lazio con i flussi del mercato globale. La sua figura rappresenta il punto di contatto tra la tradizione secolare della lavorazione della pietra e le esigenze dell'architettura d'avanguardia nei grandi centri finanziari internazionali. La gestione operativa di questa realtà storica in .🔗 Leggi su Ameve.eu

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