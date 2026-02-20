' Spaziocidio dalla Palestina alla metropoli globale' | incontri organizzati da Rete Pace Ferrara

Sabato 21 alle 11.30, al Libraccio di Ferrara, si terrà la presentazione pubblica del ciclo di incontri ‘Spaziocidio dalla Palestina alla metropoli globale’, promosso da Rete Pace Ferrara e altre associazioni. L’evento coinvolge esperti e attivisti che discuteranno delle conseguenze delle politiche di espansione urbana e delle tensioni tra città e territori palestinesi. La presentazione rappresenta il primo passo di un percorso di sensibilizzazione sulla questione. La sala sarà aperta a tutti gli interessati.

Sabato 21 alle ore 11.30 presso il Libraccio di Ferrara verrà presentato alla stampa il ciclo di incontri 'Spaziocidio dalla Palestina alla metropoli globale', organizzato da Rete Pace Ferrara in collaborazione con Rete Universitaria per la Pace, Laboratorio per la Pace di Ferrara. La rassegna prenderà avvio il 26 febbraio e si concluderà il 4 maggio. All'incontro con la stampa parteciperanno Alfredo Morelli (Unife, Laboratorio per la Pace), Henry Gallamini (architetto, promotore dell'iniziativa), rappresentanti del coordinamento di Rete Pace Ferrara. Giovedì 26 febbraio (ore 17), presso la biblioteca Ariostea (Sala Agnelli), si terrà l'incontro 'Spaziocidio - Dinamiche della città autoritaria'.