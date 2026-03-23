Il referendum sulla giustizia vede vincere il No, con il Sì che prevale solo in tre regioni: in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nelle grandi città come Milano, Venezia e Roma ha dominato il No, con il voto che ha ribaltato il risultato regionale. Le metropoli sono state decisive per la bocciatura della riforma. Referendum giustizia, il bilancio Le regioni dove ha vinto il Sì Le città dove il Sì resiste (ma arretra) Il ruolo delle metropoli Referendum giustizia, il bilancio I dati ufficiali, pressoché completi in tarda serata, confermano che il referendum sulla giustizia si chiude con una vittoria complessiva del No. Un risultato influenzato in modo decisivo dall’affluenza, arrivata al 58,93%, molto più alta delle previsioni e determinante nel ribaltare gli equilibri emersi nei sondaggi delle settimane precedenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Referendum Giustizia, in quali Regioni e città ha vinto il Sì: voto per la riforma tradito dalle metropoli

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