Dalle botteghe di Torino al mondo | il segreto dei 62 anni di Nutella

Il 20 aprile 2026 segna il 62° anniversario della Nutella, un prodotto nato nel dopoguerra piemontese e ormai presente in tutto il mondo. La ricetta e il marchio sono stati sviluppati nel corso degli anni, portando la crema spalmabile a diventare uno degli alimenti più riconoscibili a livello internazionale. La data viene celebrata in diversi paesi e rappresenta un momento di riflessione sulla crescita di un’icona del settore alimentare.

In questo lunedì 20 aprile 2026, il mondo celebra un traguardo che affonda le radici nella resilienza economica del dopoguerra piemontese: la Nutella compie 62 anni. La celebre crema spalmabile, nata ufficialmente nel 1964 presso lo stabilimento Ferrero di Alba, rappresenta oggi un pilastro del Made in Italy esportato in oltre 160 Paesi, ma la sua genesi è un intreccio indissolubile tra l’ingegno imprenditoriale e le realtà urbane di Torino. Dalle botteghe di San Salvario alla conquista globale: l’evoluzione di un modello economico. Per comprendere la portata industriale di questo successo, bisogna guardare indietro agli anni ’40, quando il cuore pulsante dell’innovazione non batteva nelle grandi fabbriche, ma nei quartieri popolari di Torino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalle botteghe di Torino al mondo: il segreto dei 62 anni di Nutella Notizie correlate E’ morta Annabel Schofield, la modella e attrice di “Dallas”: “Stroncata a 62 anni dalle complicazioni legate a un tumore”Dalle storiche copertine di Vogue Italia allo spot cult a bordo di una Ferrari, fino agli intrighi texani con J. La terra nel mondo dei libri. L’Umbria al Salone di TorinoL’Umbria si prepara ad essere la grande protagonista della prossima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, dal 14 al 18 maggio al... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Il giro del mondo a Porta Palazzo; Gran Balon di aprile, torna a Torino il mercato tra antiquariato e vintage; Salasso strisce blu, gli artigiani chiedono lo sconto residenti; L’Università dei Minusieri: una tradizione che non si è mai interrotta. Poesia come ponte tra persone voci e identità, dalla Bottega in uno spazio comune di parolePotete spedire i vostri versiv a [email protected] oppure a La Repubblica via Lugaro 15, 10126 Torino aggiungendo il numero di ... torino.repubblica.it Due ciclisti, di 61 e 67 anni, che stavano partecipando alla Granfondo Torino, sono morti per arresto cardiaco. I malori sono stati registrati tra Chieri e Pino Torinese, nella parte finale della corsa di 113 chilometri e quasi 2.000 metri di dislivello positivo. AN facebook #SerieA | DOMINGO FECHA 33 Cremonese 0-0 Torino Hellas Verona 0-1 AC Milan Pisa 0-1 Genoa Juventus 2-0 Bologna x.com