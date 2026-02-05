La terra nel mondo dei libri L’Umbria al Salone di Torino

L’Umbria si prepara a salire sul palco del Salone Internazionale del Libro di Torino, che si terrà dal 14 al 18 maggio al Lingotto Fiere. La regione si candida a essere protagonista, portando con sé autori, libri e cultura. Gli organizzatori annunciano una partecipazione intensa e ricca di eventi, con l’obiettivo di mettere in mostra le sue eccellenze letterarie.

L’Umbria si prepara ad essere la grande protagonista della prossima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, dal 14 al 18 maggio al Lingotto Fiere. Il Cuore Verde è infatti la Regione ospite della manifestazione dove sarà presente con uno stand originale, curato da un premio Compasso d’Oro, nel quale l’eleganza del design rivestirà la varietà dei contenuti. E con un’attenzione particolare al mondo dei fumetti, comics e manga e alla valorizzazione dell’editoria locale. A raccontare il ruolo dell’Umbria nella manifestazione di quest’anno è stato il vicepresidente e assessore con delega alla cultura, Tommaso Bori, intervenuto ieri a Torino, nella conferenza di presentazione del Salone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

