E’ morta Annabel Schofield la modella e attrice di Dallas | Stroncata a 62 anni dalle complicazioni legate a un tumore

Dalle storiche copertine di Vogue Italia allo spot cult a bordo di una Ferrari, fino agli intrighi texani con J.R. Ewing. L'attrice, modella e produttrice gallese è morta a Los Angeles per le complicazioni di un tumore. Il suo libro era dedicato all'amico Heath Ledger Il mondo dello spettacolo e della moda piange la scomparsa di Annabel Schofield. L’attrice e supermodella gallese, indimenticabile icona degli anni Ottanta e nota al grande pubblico televisivo per aver prestato il volto a Laurel Ellis nella soap opera cult Dallas, è morta a Los Angeles all’età di 62 anni. A portarla via, lo scorso 28 febbraio, sono state le complicazioni legate a un tumore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

