Dalla tradizione all’innovazione | il nuovo modello di travel experience firmato Autogrill

Il gruppo Autogrill presenta un nuovo modello di esperienza di viaggio, puntando sulla tradizione italiana e sull’innovazione. L’azienda rafforza la sua posizione a livello globale, integrando filiere corte, esportazioni di prodotti gastronomici e nuovi centri dedicati all’innovazione. La strategia mira a consolidare il ruolo dell’Italia nel settore della ristorazione e dei servizi per i viaggiatori, mantenendo un legame con le radici nazionali mentre espande la propria presenza internazionale.

DALLA TRADIZIONE nazionale alla leadership nella travel experience globale: il gruppo Autogrill rafforza il ruolo dell’Italia tra filiera corta, export gastronomico e nuovi hub di innovazione. Autogrill consolida il proprio posizionamento come operatore di riferimento nella ristorazione per viaggiatori, all’interno della piattaforma globale Avolta, nata nel 2023 e partecipata dall’italiana Edizione in qualità di primo azionista. L’integrazione nel gruppo segna un passaggio strategico verso un modello industriale più ampio, che combina food & beverage e retail nei principali hub di mobilità internazionale. Con una presenza in 70 Paesi e oltre 5.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dalla tradizione all’innovazione: il nuovo modello di travel experience firmato Autogrill Notizie correlate Mercedes-AMG: arriva il terzo modello elettrico, tra innovazione tecnologica e tradizione dei motori termici.Mercedes-AMG accelera verso l'elettrico con l'annuncio di un terzo modello nativo a batteria, affiancandosi alla produzione di vetture con motori a... Ciisaf e Terzo Settore uniti: firmato l’accordo per un nuovo modello di assistenza oncologicaFASANO - A Fasano prende forma un nuovo patto di comunità che mette al centro la fragilità, la cura e la dignità delle persone colpite da patologie... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Dalla tradizione all’innovazione: il nuovo modello di travel experience firmato Autogrill. Dalla tradizione all’innovazione: il nuovo modello di travel experience firmato AutogrillDALLA TRADIZIONE nazionale alla leadership nella travel experience globale: il gruppo Autogrill rafforza il ruolo dell’Italia tra filiera corta, ... quotidiano.net Autogrill porta le eccellenze DOP e IGP sulle autostrade italiane con Origini EditionAutogrill, parte del gruppo Avolta, trasforma le aree di servizio autostradali in vere e proprie vetrine del patrimonio agroalimentare italiano. Da sempre impegnato a portare eccellenze ... ilgazzettino.it