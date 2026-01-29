Ciisaf e Terzo Settore uniti | firmato l’accordo per un nuovo modello di assistenza oncologica

A Fasano, ciisaf e il Terzo Settore hanno firmato un accordo per creare un nuovo modello di assistenza oncologica. Il patto mira a mettere al centro le persone fragili, offrendo loro cure più vicine e più umane. È un passo concreto per migliorare la qualità della vita di chi affronta una malattia difficile.

FASANO - A Fasano prende forma un nuovo patto di comunità che mette al centro la fragilità, la cura e la dignità delle persone colpite da patologie oncologiche. Con la convocazione del tavolo di co-programmazione e la firma della piattaforma programmatica che aprirà il percorso di coprogettazione.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su Fasano Patto Medici nelle case di comunità. Firmato l’accordo in Regione: "Nuovo modello di assistenza" In Regione è stato sottoscritto un nuovo accordo con i medici di medicina generale, dopo 18 anni, per implementare il Ruolo unico di assistenza primaria (Ruap). Un'alleanza per il sostegno ai malati oncologici: il Ciisaf apre al terzo settore La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Fasano Patto CIISAF e Terzo Settore uniti: firmato l’accordo per un nuovo modello di assistenza oncologicaA Fasano prende forma un nuovo patto di comunità che mette al centro la fragilità, la cura e la dignità delle persone colpite da patologie oncologiche. Con l ... brundisium.net Riforma del terzo settore: ETS commerciali e agevolazioni a scartamento ridottoLa riforma del Terzo settore ha introdotto una distinzione rilevante tra enti commerciali e non commerciali, con importanti riflessi sul piano fiscale. L’articolo analizza il quadro normativo sofferma ... commercialistatelematico.com Istituzioni, Università e Terzo Settore per il "diritto a restare e ad abitare" - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.