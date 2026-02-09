Mercedes-AMG | arriva il terzo modello elettrico tra innovazione tecnologica e tradizione dei motori termici

Mercedes-AMG presenta il suo terzo modello completamente elettrico. La casa tedesca punta forte sull’elettrificazione, senza abbandonare le radici dei motori tradizionali. La nuova vettura si distingue per tecnologia all’avanguardia, ma mantiene anche un tocco di storia e passione per il motore a combustione. L’obiettivo è offrire un’auto che unisca innovazione e tradizione, con un occhio al futuro e uno alla storia del marchio.

Mercedes-AMG accelera verso l'elettrico con l'annuncio di un terzo modello nativo a batteria, affiancandosi alla produzione di vetture con motori a combustione interna. Il CEO Michael Schiebe ha confermato l'espansione della gamma EV, puntando su tecnologie innovative come i motori Yasa a flusso assiale e sistemi di cambio simulata per preservare la sensazione di guida tipica del marchio. L'obiettivo è bilanciare tradizione e futuro in un mercato automobilistico in rapida trasformazione. Stoccarda, 9 febbraio 2026 – Mercedes-AMG si prepara a un futuro sempre più elettrificato, con l'annuncio di un terzo modello completamente a batteria che si aggiungerà alla gamma del marchio.

